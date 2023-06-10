Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Dukung Ganjar Pranowo, Boyke Novrizon: Perkuat Konsolidasi dan Mesin Partai

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |14:51 WIB
Perindo Dukung Ganjar Pranowo, Boyke Novrizon: Perkuat Konsolidasi dan Mesin Partai
Waketum Perindo Boyke Novrizon (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Dukungan itu deklarasikan Partai Perindo setelah menggelar silaturahmi dan kerja sama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Jumat 10 Juni 2023.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon mengatakan kerja sama politik ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan Pilpres 2024, namun juga untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

"Karena itu ini pun menjadi bagian kekuatan konsolidasi yang dimiliki kita semua. Baik itu mesin partai organisasi maupun mesin sendiri para caleg yang hari ini memiliki kekuatan luar biasa," kata Boyke saat memberi sambutan dalam acara Konsolidasi Bacaleg Partai Perindo DKI Jakarta, di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).

Boyke mengatakan, para Caleg Partai Perindo nantinya dapat mengonsolidasikan kehadiran Capres Ganjar Pranowo dalam bentuk kampanye, baik itu melalui pintu ke pintu maupun platform media.

"Bahwa kita sudah sah buat ke depan menggunakan sosok wajah Pak Ganjar Pranowo sebagai Capres yang diusung oleh partai Perindo beserta wajah ketua umum harian," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
