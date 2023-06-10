Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Nyanyi Joko Tingkir Ngombe Dawet, Bocah Ini Bikin Ngakak Ganjar

Amelia Hermawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |15:20 WIB
Viral! Nyanyi Joko Tingkir Ngombe Dawet, Bocah Ini Bikin Ngakak Ganjar
Ganjar Pranowo/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA - Salah satu postingan video viral di Instagram @ganjar_pranowo menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Video tersebut memperlihatkan Ganjar Pranowo yang sedang mengobrol dengan anak kecil. Dalam video tersebut terlihat juga ganjar meminta anak kecil tersebut menyanyi.

Uniknya, salah satu anak kecil dalam video itu, Ulum menyanyikan lagu yang berjudul 'Joko Tingkir Ngombe Dawet'. Sontak pilihan lagu ini membuat Ganjar bingung sekaligus tersenyum karena tingkah lucu anak kecil tersebut.

Masyarakat sekitar yang menyaksikan hal itu pun dibuat tertawa oleh anak kecil tersebut.

Video tersebut lantas mendapatkan respon dari masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang ikut tertawa melihat video tersebut.

