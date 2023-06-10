Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Sebut Generasi Z Merupakan Generasi yang Hebat

Faisal Haris , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |15:28 WIB
Ganjar Pranowo Sebut Generasi Z Merupakan Generasi yang Hebat
Ganjar Pranowo (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024 Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa generasi Z merupakan generasi yang dapat menciptakan ide kreatif dan inovatif yang hebat.

"Anak gen Z ini sebenarnya kan ya ukm-ukm yang hebat untuk membuat start up yang luar biasa dengan segala kreativitas dan inovasinya," kata Ganjar dalam acara Konspirasi Prabu, Sabtu (10/6/2023).

Oleh karena itu, lanjut Ganjar, hal ini harus difasilitasi oleh pemerintah untuk mendorong potensi anak-anak generasi Z untuk mengembangan potensinya.

"Kita fasilitasi proses magang, membentuk sekolah vokasi, kerja sama dengan industri. Sehingga dalam proses digitalisasi infrastukturnya kita siapkan kecepatan internet tinggi expertnya masuk kontennya bisa bagus," ujarnya.

Ganjar berharap hal tersebut dapat menjadi embrio-embrio untuk menyongsong Indonesia Maju 2045 dan menjadi bagian yang dapat membangun Indonesia kedepan.

"Kasih ruang, kasih panggung mereka biar dia menjadi bagian dari republik ini," pungkasnya.

(Awaludin)

      
