Komitmen Perindo, Terus Berjuang untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi menandatangani kerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, PDIP dan Perindo memiliki filosofi dan ideologi yang sama yakni, berlandaskan Pancasila.

“Resmi, kami menandatangani kesepakatan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, yang tentunya diwakili Ibu kita, Ibu Megawati Soekarnoputri. Kerja sama ini terkait dengan Pilpres dan Pileg. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan Pilpres dan Pileg berlangsung bersamaan,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (10/06/2023).

HT pun menjelaskan, mengapa Perindo mengambil langkah tersebut. “Kenapa PDI Perjuangan? Pertama, karena PDI Perjuangan adalah partai yang paling siap hari ini, yang memenuhi threshold di atas 20 persen untuk mengusung Capres, jadi ada satu kepastian untuk kita memulai suatu perjuangan,” paparnya.

Yang kedua, HT menambahkan, tentunya filosofi serta ideologinya sama. “Sama-sama landasannya adalah Pancasila. Berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” sambungnya.