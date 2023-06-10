Cocok Diduetkan dengan Ganjar, Pakar: TGB Miliki Daya Kejut Bagi Rivalitas Politik!

JAKARTA - Nama Tuan Guru Bajang (TGB) mencuat sebagai salah satu Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang bisa bersanding dengan Ganjar Pranowo usai Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung Ganjar dan menjalin kerja sama politik dengan PDIP.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa sosok TGB bisa melengkapi kekurangan Ganjar Pranowo di kursi pemerintahan.

"Perindo miliki kandidat potensial untuk disandingkan dengan Ganjar, yakni Tuan Guru Bajang, karakter ketokohan TGB mampu lengkapi kelemahan Ganjar yang tidak akrab dengan kelompok pemilih religius," ujar Dedi kepada MPI, Sabtu (10/6/2023).

Dedi menambahkan, peluang menduetkan Ganjar dan TGB terbuka lebar. Sebab, nama TGB disinyalir bisa memberi efek kejut bagi partai-partai lain.

"Jika Perindo berhasil yakinkan PDIP, dan memang PDIP saat ini memerlukan mitra seperti Perindo, bukan tidak mungkin pengusungan TGB akan cukup miliki daya kejut bagi rivalitas Politik," imbuhnya.

Sebelumnya, Perindo resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.