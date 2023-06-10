Kaesang Maju di Pilwalkot Depok, PDIP Nyatakan Siap Dukung Lewat Pendidikan

JAKARTA - Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep kerap mencuat sebagai salah satu kandidat kuat menjadi Walikota Depok. Hal tersebut, direspons langsung oleh Partai PDI-Perjuangan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya siap menampung peluang tersebut. Salah satunya, dengan terlebih dahulu menerapkan mekanisme kaderisasi.

"Ya bagi PDI Perjuangan siapa pun yang akan menjadi calon kepala daerah, termasuk misalnya Mas Kaesang dan sebelumnya Mas Gibran, partai menerapkan mekanisme kaderisasi," ujar Hasto, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Tak hanya itu, kata Hasto, partainya juga memiliki sekolah partai yang diisi pengajar berpengalaman. Seperti, Tri Rismaharini, Azwar Anas hingga Pramono Anung.

"Jadi melalui sekolah partai, Bu Risma menjadi pengajar sekolah partai, Pak Pramono Anung menjadi pengajar sekolah partai, Pak Anas Menteri PAN-RB, jadi semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, target utama PDIP saat ini adalah memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Namun, PDIP terbuka lebar untuk Kaesang bilang ingin menempuh kaderisasi dan pendidikan partai.

"Jadi skala prioritas kita saat ini adalah memenangkan Pileg dan Pilpres," katanya.

"Baru bulan November kita berbicara tentang Pilkada. Sekiranya Mas Kaesang tertarik ya akan kita ikutkan dalam suatu proses pendidikan dan kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin," tandasnya.