HOME NEWS NASIONAL

Bongkar Korupsi di BUMN, Erick Thohir Dinilai Cawapres Potensial Bernyali Besar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:46 WIB
Bongkar Korupsi di BUMN, Erick Thohir Dinilai Cawapres Potensial Bernyali Besar
Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai bernyali besar dalam menghadapi tekanan dari oligarki. Sosok yang digadang maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024 disebut konsisten menunjukkan kepemimpinan sangat teruji.

Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi menilai bahwa Erick Thohir menjadi figur tepat untuk diusung sebagai cawapres pada Pilpres mendatang lantaran karakter kepemimpinan Erick Thohir miliki keberanian dan nyali besar.

"Jika terpilih, maka faktor keberanian dan nyali tadi makin penting untuk menghadapi tekanan politik kepentingan oligarki maupun asing, dan Erick Thohir bisa melakukan hal tersebut," kata Ade, Sabtu (10/6/2023).

Menurut dia, dua hal tersebut tentu menjadi sangat penting terutama untuk kepemimpinan Indonesia ke depan. Pasalnya, Erick Thohir diprediksi bakal mampu melawan tekanan yang berpotensi merugikan rakyat Indonesia.

Dia menyebutkan bahwa Erick Thohir miliki keunggulan besar terutama untuk dapat menjadi figur cawapres pilihan masyarakat. Menurut dia, Eks Presiden Inter Milan ini mempunyai kompetensi sangat mumpuni.

