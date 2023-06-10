Update Covid-19 Hari Ini: 6.810.008 Positif, 6.637.647 Sembuh dan 161.820 Meninggal

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Sabtu (10/6/2023) bertambah 187 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.810.008 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 11.574 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 243 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.647 orang sembuh. Sedangkan tak ada jumlah yang meninggal akibat Covid-19. Sehingga total meninggal menjadi 161.820 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Fakhrizal Fakhri )