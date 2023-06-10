Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Covid-19 Hari Ini: 6.810.008 Positif, 6.637.647 Sembuh dan 161.820 Meninggal

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:51 WIB
Update Covid-19 Hari Ini: 6.810.008 Positif, 6.637.647 Sembuh dan 161.820 Meninggal
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Sabtu (10/6/2023) bertambah 187 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.810.008 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 11.574 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 243 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.647 orang sembuh. Sedangkan tak ada jumlah yang meninggal akibat Covid-19. Sehingga total meninggal menjadi 161.820 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189305//rsud-kwx7_large.jpg
RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187655//banjir-gatD_large.jpg
Rawan Penyakit Pascabanjir, DPR Desak Kemenkes Kirim Nakes ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/482/3187468//banjir-7hjO_large.jpg
Pasca Banjir Sumbar, Kemenkes Catat Ratusan Kasus Demam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185136//ariana_grande-ROLf_large.jpg
Ariana Grande Positif COVID-19 di Tengah Promosi Film Wicked: For Good
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183683//jurusan_kuliah-q9LO_large.jpg
Ini Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Kemenkes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement