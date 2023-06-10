Hari Lingkungan Hidup 2023, IKN Kota Masa Depan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

JAKARTA - Pemerintah mengadakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia tahun 2023 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasan utamanya untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat serta mempromosikan destinasi wisata di IKN dan Kabupaten/Kota penyangga.

Pemilihan IKN sebagai lokasi puncak peringatan HLH Tahun 2023 juga bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata di sekitar daerah kawasan penyangga, seiring dengan program pemulihan lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan wisata di IKN.

Dengan adanya event ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencoba untuk memperkenalkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara juga memiliki daya tarik wisata di sekitarnya sehingga dapat menjadi landmark-landmark baru yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Puncak HLH 2023, diawali dengan bersepeda “Road to IKN” yang dilakukan selama dua hari Sabtu - Minggu, 10-11 Juni 2023. Para peserta dilepas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Sabtu (10/6/2023).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro mengaku 425 peserta fun bike terdiri dari 378 laki-laki dan 47 perempuan.

"Peserta tersebut terbagi dari beberapa provinsi seperti Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Jawa Timur, Jawa Tengah,, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera dan lainnya. Acara ini tersebar di 135 titik di Indonesia dan diikuti 52 usaha ikut berpartisipasi," ucapnya.

Ia mengatakan Road to IKN ini memiliki jarak tempuh yang akan dilalui sepanjang 102,3 Kilometer (Km) dengan titik awal di lapangan merdeka dan titik akhir di Titik Nol Nusantara.

Selain itu, kata dia, pada lokasi Titik Nol Nusantara akan dilakukan penanaman pohon serta penyerahan medali dan hadiah kepada para peserta fun bike.

"Di Titik Nol Nusantara di sana kita akan bagikan hadiah untuk fun race bike tersebut sekaligus penutup seluruh rangkaian," tuturnya.

Kegiatan bersepeda mengajak kepada seluruh peserta untuk ambil bagian dalam aksi menciptakan langit biru dan mengedukasi peserta dengan gaya hidup sehat yang rendah emisi.

Etape I “Road to IKN” dimulai Sabtu pagi (10/6) dari Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan berakhir di kediaman dinas Bupati Penajam Paser Utara berjarak 99,5 km.