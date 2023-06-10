Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Lingkungan Hidup 2023, IKN Kota Masa Depan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:20 WIB
Hari Lingkungan Hidup 2023, IKN Kota Masa Depan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
IKN Nusantara. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengadakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia tahun 2023 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasan utamanya untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat serta mempromosikan destinasi wisata di IKN dan Kabupaten/Kota penyangga.

Pemilihan IKN sebagai lokasi puncak peringatan HLH Tahun 2023 juga bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata di sekitar daerah kawasan penyangga, seiring dengan program pemulihan lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan wisata di IKN.

Dengan adanya event ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencoba untuk memperkenalkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara juga memiliki daya tarik wisata di sekitarnya sehingga dapat menjadi landmark-landmark baru yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Puncak HLH 2023, diawali dengan bersepeda “Road to IKN” yang dilakukan selama dua hari Sabtu - Minggu, 10-11 Juni 2023. Para peserta dilepas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Sabtu (10/6/2023).

 BACA JUGA:

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro mengaku 425 peserta fun bike terdiri dari 378 laki-laki dan 47 perempuan.

"Peserta tersebut terbagi dari beberapa provinsi seperti Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Jawa Timur, Jawa Tengah,, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera dan lainnya. Acara ini tersebar di 135 titik di Indonesia dan diikuti 52 usaha ikut berpartisipasi," ucapnya.

 Pelepasan peserta Road To IKN

Ia mengatakan Road to IKN ini memiliki jarak tempuh yang akan dilalui sepanjang 102,3 Kilometer (Km) dengan titik awal di lapangan merdeka dan titik akhir di Titik Nol Nusantara.

Selain itu, kata dia, pada lokasi Titik Nol Nusantara akan dilakukan penanaman pohon serta penyerahan medali dan hadiah kepada para peserta fun bike.

BACA JUGA:

Hari Laut Sedunia, Pengingat Pentingnya Menjaga Lingkungan 

"Di Titik Nol Nusantara di sana kita akan bagikan hadiah untuk fun race bike tersebut sekaligus penutup seluruh rangkaian," tuturnya.

Kegiatan bersepeda mengajak kepada seluruh peserta untuk ambil bagian dalam aksi menciptakan langit biru dan mengedukasi peserta dengan gaya hidup sehat yang rendah emisi.

Etape I “Road to IKN” dimulai Sabtu pagi (10/6) dari Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan berakhir di kediaman dinas Bupati Penajam Paser Utara berjarak 99,5 km.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962/lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091735/lingkungan-UXQ3_large.jpg
Soal Masalah Lingkungan, Survei Ungkap 30,6% Publik Merasa Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028351/sistem-deteksi-kerentanan-iklim-klhk-diapresiasi-pbb-jadi-inovasi-publik-terbaik-Pv90Mp2lU1.jpg
Sistem Deteksi Kerentanan Iklim KLHK Diapresiasi PBB, Jadi Inovasi Publik Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/337/3027077/soroti-masalah-sampah-stafsus-presiden-hati-hati-dampaknya-ke-lingkungan-2gU6hdag6g.jpg
Soroti Masalah Sampah, Stafsus Presiden: Hati-Hati Dampaknya ke Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023440/terapkan-bangunan-hijau-pilar-ungkap-biaya-tinggi-jadi-penghalang-utama-di-tangsel-hAdu8mUuPT.jpg
Terapkan Bangunan Hijau, Pilar Ungkap Biaya Tinggi Jadi Penghalang Utama di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009030/pemerintah-diminta-hitung-target-pengurangan-emisi-termasuk-dari-pengawalan-voorijder-olQDvnFTR3.jpeg
Pemerintah Diminta Hitung Target Pengurangan Emisi, Termasuk dari Pengawalan Voorijder
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement