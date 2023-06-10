Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Soekarnoputri: Saya Diberi Julukan Wanita Terkuat yang Tinggal Satu-satunya

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:40 WIB
Megawati Soekarnoputri: Saya Diberi Julukan Wanita Terkuat yang Tinggal Satu-satunya
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto:MPI)
A
A
A

JAKARTA - Di hadapan perwira tinggi TNI-Polri dan Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut bahwa dirinya diberi julukan wanita terkuat yang tinggal satu-satunya.

Hal itu Megawati ucapkan dalam acara peresmian Kapal Rumah Sakit (RS) Terapung Laksmana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

"Kenapa saya kasih nama Malahayati? Saya kagum sekali sama Ibu Malahayati itu, saya baca sejarahnya. Dia ini bukan Laksamana simbolis loh, dia Laksamana betul. Karena ketika bapaknya yang katanya raja itu gugur, digantikan beliau," ujar Mega di lokasi.

Megawati mengaku heran banyak wanita hebat di Indonesia namun kurang dihargai dan dikenang. Salah satunya, kata dia, dirinya sendiri yang sempat dijuluki wanita terkuat.

"Kadang saya sendiri heran. Lah contohnya sudah banyak, sudah ada. Contoh saya saja. Apa yang kurang saya? Bukan membanggakan, menyombongkan. Ini contoh perempuan. Saya dengar saya diberi julukan wanita terkuat yang tinggal satu-satunya. Karena kan seperti Margareth Thatcher sudah passed away," paparnya.

"Apalagi di negara muslim terbesar. Saya terimakasih, bangga. Tapi maksud saya kaum perempuan Indonesia kok lembek? Makanya saya kasih nama ini, supaya kalau ditanya apa namanya? Laksamana Malahayati. Siapa dia? Dia perempuan perkasa. Saya maunya ngomong gitu, biarin yang di ujung ngomong 'oh rupanya perempuan bisa ya pegang kapal'," sambungnya.

Tak hanya itu, Megawati juga ikut mengomentari tingkah laku ibu-ibu. Sebab, katanya, banyak ibu-ibu yang menggampangkan atau memudahkan diri.

"Jangan kaya sekarang. Duh, tadi saja Pak Budi Gunadi saya kan manggut-manggut. Pak itu bukan karena daerahnya saja, kaum ibunya perlu pembelajaran. Saya melihat ibu-ibu sekarang menggampangkan diri," ungkapnya.

