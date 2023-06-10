Seribu Jenderal Purnawirawan Turun Gunung Dukung Ganjar Jadi Presiden

JAKARTA - Relawan Gapura Nusantara (RGN) mendeklarasikan dukungan kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo. Mereka terdiri dari 1.000 jenderal purnawirawan TNI/Polri.

Deklarasi dilakukan di Grand Ballroom Kelapa Gading Sport Center, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023). Dalam deklarasi tersebut, Ganjar dinilai mampu mempertahankan empat konsensus dasar bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ganjar juga dianggap mau dan punya ketegasan dalam melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Beliau yang paling tegas. Visi kita itu kan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan hanya Pak Ganjar yang punya ketegasan untuk melakukan itu,” kata Ketua Dewan Pembina RGN Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

Ganjar yang turut hadir dalam deklarasi itu mengaku bangga dan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Ganjar juga terharu lantaran banyak purnawirawan pejabat tinggi yang peduli terhadap konsensus bernegara.

“Semangatnya tadi luar biasa, bagaimana konsensus berbangsa dan bernegara yang empat itu betul-betul dijaga,” kata Ganjar di lokasi.