Kemampuan Teruji, Erick Thohir Cawapres Bernyali Besar

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai punya nyali besar dalam menghadapi tekanan dari bahaya oligarki. Sosok yang digadang maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pilpres 2024 ini, begitu konsisten menunjukkan kepemimpinan sangat teruji.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi meyakini, Erick Thohir menjadi figur tepat untuk diusung sebagai cawapres pada Pilpres mendatang. Karakter kepemimpinan Erick Thohir dipandangnya miliki keberanian dan nyali besar.

"Jika terpilih, maka faktor keberanian dan nyali tadi makin penting untuk menghadapi tekanan politik kepentingan oligarki maupun asing, dan Erick Thohir bisa melakukan hal tersebut," kata Ade dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Menurut dia, dua hal tersebut tentu menjadi sangat penting terutama untuk kepemimpinan Indonesia ke depan. Karena dengan itu, ungkap dia, Erick Thohir bakal mampu melawan tekanan yang berpotensi merugikan rakyat Indonesia.

Karenanya, dia menilai, Erick Thohir miliki keunggulan besar terutama untuk dapat menjadi figur cawapres pilihan masyarakat. Menurut dia Eks Presiden Inter Milan ini mempunyai kompetensi sangat mumpuni.

"Soal keberanian dan nyali Erick Thohir punya kapasitas tersebut," imbuh Ade.