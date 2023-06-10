Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemampuan Teruji, Erick Thohir Cawapres Bernyali Besar

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |23:00 WIB
Kemampuan Teruji, Erick Thohir Cawapres Bernyali Besar
Menteri BUMN, Erick Thohir (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai punya nyali besar dalam menghadapi tekanan dari bahaya oligarki. Sosok yang digadang maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pilpres 2024 ini, begitu konsisten menunjukkan kepemimpinan sangat teruji.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi meyakini, Erick Thohir menjadi figur tepat untuk diusung sebagai cawapres pada Pilpres mendatang. Karakter kepemimpinan Erick Thohir dipandangnya miliki keberanian dan nyali besar.

"Jika terpilih, maka faktor keberanian dan nyali tadi makin penting untuk menghadapi tekanan politik kepentingan oligarki maupun asing, dan Erick Thohir bisa melakukan hal tersebut," kata Ade dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Menurut dia, dua hal tersebut tentu menjadi sangat penting terutama untuk kepemimpinan Indonesia ke depan. Karena dengan itu, ungkap dia, Erick Thohir bakal mampu melawan tekanan yang berpotensi merugikan rakyat Indonesia.

Karenanya, dia menilai, Erick Thohir miliki keunggulan besar terutama untuk dapat menjadi figur cawapres pilihan masyarakat. Menurut dia Eks Presiden Inter Milan ini mempunyai kompetensi sangat mumpuni.

"Soal keberanian dan nyali Erick Thohir punya kapasitas tersebut," imbuh Ade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement