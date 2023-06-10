Marak Pencurian, 2 Mobil Warga Raib Dalam Dua Hari di Pademangan

JAKARTA - Aksi pencurian kendaraan roda empat sedang marak terjadi di wilayah Jakarta Utara. Sebuah mobil Toyota Avanza B 1791 UZK yang terparkir di Jalan Pademangan IV Gang 32, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara raib digondol kawanan maling.

Korban sekaligus pemilik kendaraan Erna Juwanti mengatakan, aksi pencurian ini terjadi pada 7 Mei 2023 dan terekam CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku datang dengan mengendarai minibus putih dan memarkirkan mobilnya dekat mobil miliknya.

Kemudian, setelah memarkirkan kendaraannya, salah satu pelaku pria turun dari mobil dan mengawasi situasi sekitar. Dilihat kondisi telah aman, pelaku tersebut kemudian masuk ke dalam kolong mobil dan diduga untuk memutuskan alarm.

Tidak sampai di situ, setelah berhasil mematikan alarm. Pelaku menjebol kunci stir mobil yang terpasang di kemudi. Lalu, pelaku berupaya untuk menyalakan mobil, setelah berhasil pelaku langsung melarikan diri membawa mobil.

"Saya kan taunya jam 10.15 , pas saya buka mobil udah enggak ada di parkiran sini. Saya lihat CCTV di sini dan di atas ternyata, dari hasil CCTV-nya mereka datang sekitar jam 03.58. Dan mereka berhasil bawa mobil saya sekitar jam 04.25," kata Erna saat ditemui, Jumat (9/6/2023).

"Pelaku pakai mobil pribadi juga, warna putih Avanza juga cuma jenis terbaru. Jadi awalnya dia masuk ke kolong mesin cuci, mungkin mutus kabel alarm. Terus kemudian dia ke kiri samping supir, kayanya dia masuk dari kiri," sambungnya.