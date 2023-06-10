Detik-Detik Dramatis Fajri, Pria Berbobot 300 Kg Dibawa ke RSCM, Forklift Diterjunkan

TANGERANG - Pria berbobot 300 kilogram, Muhammad Fajri (27) dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Jumat, (9/6/2023).

Pemindahan warga Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah ini dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Dari (BPBD) Kota Tangerang dan pihak RSUD.

Dengan bobot yang besar Fajri dipindahkan dari kasur tidur, tempat dia dirawat menggunakan forklift untuk kemudian dipindahkan ke mobil pemadam kebakaran (Damkar).

Pantauan MNC Portal Indonesia, forklift mulai datang ke RSUD Kota Tangerang pukul 19.00 WIB. Forklift tersebut langsung diparkirkan tepat di pintu keluar IGD.

Para petugas pun langsung bersiap-siap di kamar rawat untuk memindahkan Fajri. Proses evakuasi Fajri tak berjalan mulus.

Mulanya, Fajri dibawa menggunakan Hand Fallet dari kasurnya. Kemudian, diletakkan ke forklift untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil damkar. Pada pukul 20.00 WIB proses evakuasi Fajri rampung dan langsung dibawa ke RSCM.

Proses pemindahan ini membutuhkan waktu setidaknya satu jam dengan belasan petugas gabungan BPBD dan RSUD Kota Tangerang. Pemindahan Fajri ini pun seketika menjadi tontonan para keluarga pasien.

"Ini mungkin penanganan kami yang terakhir, dari RSUD ke RSCM, kami BPBD membantu proses evakuasi. Karena memang kendalanya yang bersangkutan memiliki berat badan yang berlebihan," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Tangerang, Gufron Falfeli.