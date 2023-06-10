Ramalan Cuaca: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali memperbarui prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sekitarnya, Sabtu (10/6/2023).

BMKG memprakirakan wilayah Ibu Kota akan cerah sejak pagi hingga malam hari. Sementara itu, suhu udara rata-rata antara 23 hingga 33 derajat Celcius.

Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pada pagi hari akan cerah. Kemudian, cerah berawan pada siang hari, malam hingga dini hari juga akan cerah berawan.

BACA JUGA: BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Yogyakarta Hari Ini

Namun, sedikit berbeda dengan Jakarta Selatan yang sejak pagi hingga dini hari akan cerah berawan.

Sementara itu, untuk wilayah sekitar Jakarta yakni Depok akan cerah berawan dari pagi, malam hingga dini hari. Untuk wilayah Bekasi akan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari.

Untuk wilayah Tangerang pada pagi hari akan berawan, namun pada siang hari akan cerah berawan, dan malam hingga dini hari akan berawan.