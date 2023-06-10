Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Idul Adha, Kesehatan Hewan Kurban Peternak hingga Pedagang di Bogor Dicek

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |07:08 WIB
Jelang Idul Adha, Kesehatan Hewan Kurban Peternak hingga Pedagang di Bogor Dicek
Pengecekan hewan kurban (Foto: Dok Pemkab Bogor/Putra R)
BOGOR - Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban ke sejumlah peternakan dan lapak pedagang. Tujuannya untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan terbebas dari penyakit lato-lato.

Adapu pengecekan ini dilakukan sejak H-30, hingga hari Raya Idul Adha melibatkan seluruh tim Diskanak Kabupaten Bogor, 50 mahasiswa IPB serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat.

"Alhamdulilah kami baru saja melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Imbauan untuk masyarakat pilihlah ternak kurban yang sehat yang sudah diperiksa oleh dokter hewan/petugas Diskanak dengan bukti adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan Qurban (SKK HQ)," kata Plt Kadiskanak Kabupaten Bogor Muliadi dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Sementara itu, Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner Diskanak Kabupaten Bogor Hardy Herdiawan menjelaskan saat ini tim tersebar di enam wilayah yakni Unit Pelayamam Teknis (UPT). Seperti Cibinong, Babakan Madang, Jonggol, Sindang Barang, Pamijahan dan Cigudeg.

"Kami juga lakukan sosialisasi kesehatan hewan kurban juga cara pemotongan yang baik supaya ternak kurban itu motongnya halal sesuai dengan syariat Islam. Kami bekerjasama dengan MUI Kabupaten Bogor dan Ketua DKM masjid serta DKM desa di tiap kecamatan," ungkapnya.

Melalui sosialisasi, dirinya memberikan edukasi kepada masyarakat juga DKM masjid melalui brosur mengenai bagaimana menangani, melihat hewan yang sehat, bagaimana memotong hewan kurban dan bagaimana membagikanya supaya aman.

