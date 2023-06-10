5 Fakta Guru Hamili Siswi di Tangsel, Pelaku Beri Korban Rp3 Juta Suruh Aborsi

TANGERANG - Oknum guru SMKN 4 Tangerang Selatan (Tangsel) berinisial GM diduga melakukan aksi cabul terhadap seorang siswi hingga korban berbadan dua. Korban berinisial RW kini tengah mengandung 6 bulan.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Keluarga Lapor Polisi

Pihak keluarga korban telah melapor ke Mapolres Tangsel pada Selasa 6 Juni 2023 malam, dengan nomor laporan : TBL/B/1115/VI/2023/SPKT/Polres Tangsel/Polda Metro Jaya.

BACA JUGA:

2. Polisi Gelar Penyelidikan

Kanit PPA Polres Tangsel, Iptu Siswanto menerangkan, kasus itu memang telah dilaporkan oleh keluarga pelapor beberapa hari kemarin. Pihaknya akan segera melakukan penyelidikan jika surat perintah telah lengkap.

"Ya lagi kita lengkapi Sprin penyelidikannya," katanya, Jumat (09/06/23).

BACA JUGA:

3. Dikenalkan Seorang Guru

Korban kini duduk di bangku kelas 3 salah satu sekolah negeri favorit di Pamulang. Dia mulai kenal dengan pelaku berinisial GM pada November 2022 lalu. GM merupakan teman dekat guru olah raga korban di sekolah berinisial NO. Disebutkan, GM berkenalan dengan RW melalui perantara NO.