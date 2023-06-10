Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pintu Air Pasar Ikan Siaga 2 Pagi Ini, 9 Kelurahan Terancam Banjir!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:08 WIB
Pintu Air Pasar Ikan Siaga 2 Pagi Ini, 9 Kelurahan Terancam Banjir!
Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut, sebanyak sembilan kelurahan kemungkinan besar terdampak tinggi muka air (TMA) di Pintu Air Pasar Ikan yang statusnya Siaga 2 pada Sabtu (10/6/2023) pagi.

Namun ketinggian air mulai menurun lima centimeter pada pukul 06.00 WIB dibandingkan pada pukul 03.00 WIB.

BPBD DKI Jakarta mengatakan, dalam pengumuman di media sosial resminya menyebutkan, berdasarkan pengamatan petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, TMA di Pintu Air Pasar Ikan mencapai 205 sentimeter (cm) atau Siaga 2 dengan cuaca terang.

Belum ada peringatan dini yang dikeluarkan dalam laman media sosial BPBD DKI terkait status Siaga 2 tersebut hingga saat berita ini disiarkan.

Sekadar diketahui, prakiraan cuaca, lima wilayah kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu pagi berpotensi lebih dominan cerah. Kemudian cerah berawan saat siang serta kembali cerah berawan saat Sabtu malam hingga Minggu (11/6) dini hari.

Wilayah Jakarta Selatan bahkan diprediksi cerah berawan sepanjang hari. Adapun potensi hujan diprediksi bukan berada di DKI Jakarta, tapi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Jawa Barat.

Prakiraan suhu di Jakarta berkisar 24-32 derajat Celsius untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dengan tingkat kelembaban 70-90 persen.

Telusuri berita news lainnya
