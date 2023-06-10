Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Pickup Hangus Terbakar di Jalan Daan Mogot

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:27 WIB
Mobil Pickup Hangus Terbakar di Jalan Daan Mogot
JAKARTA - Sebuah mobil pickup dengan nomor polisi B 9203 VUC terbakar di Jalan Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (10/6/2023) pagi. Insiden tersebut sempat membuat kaget para pengendara yang melintas.

Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin mengatakan, peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 06.27 WIB.

Pihaknya yang mendapat laporan kebakaran mobil tersebut langsung mengerahkan satu unit mobil damkar yang diisi empat personel ke lokasi.

"Api berhasil dipadamkan pukul 06.50 WIB, tidak ada kendala berarti," kata dia, Sabtu (10/6/2023).

Syarifudin melanjutkan, penyebab kebakaran diduga karena korsleting pada mesin mobil.

Saat mobil terbakar, pengemudi bernama Wahyudi langsung keluar menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Akibat peristiwa itu, pengemudi mengalami kerugian materil hingga Rp30 juta.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, pengemudi selamat," kata dia.

(Fahmi Firdaus )

      
