Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Restu Keluarga, Kaesang Pangarep Siap Bertarung di Pilwalkot Depok pada Pilkada 2024

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:01 WIB
Dapat Restu Keluarga, Kaesang Pangarep Siap Bertarung di Pilwalkot Depok pada Pilkada 2024
Kaesang Pangarep (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menyatakan, dirinya siap maju sebagai Bakal Calon Walikota Depok pada Pemilahan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan lewat channel YouTube pribadinya @Kaesang. Dalam video berjudul "Klarifikasi Saya Buka Suara", Kaesang siap maju jadi kepala daerah setelah mendapatkan izin dari keluarga.

"Saya Kaesang Pangarep saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya, insyaallah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama mohon dukungan, merdeka," ujarnya yang dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu, (10/6/2023).

Diketahui, sebelumnya banyak pihak yang mendukung Kaesang maju menjadi Calon Walikota Depok. Baliho dan Spanduk Kaesang juga sudah banyak terpasang disejumlah titik di Kota Depok, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/337/2977574/mk-larang-jadwal-pilkada-2024-diubah-mahfud-md-saya-sangat-salut-dan-terkejut-ZCN3k1ZmNU.jpg
MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah, Mahfud MD: Saya Sangat Salut dan Terkejut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/337/2976324/kpu-resmi-buka-pendaftaran-pemantau-pilkada-2024-oQIhlvp0aN.jpg
KPU Resmi Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/512/2967211/tata-kelola-pemerintahan-di-kendal-bisa-jadi-role-model-kepala-daerah-lain-UJUtgUd6nV.jpg
Bupati Dico Dinilai Jadi Role Model Good Governance Kepala Daerah Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/337/2964442/ini-jadwal-lengkap-tahapan-pilkada-serentak-2024-masa-kampanye-dua-bulan-tOhsF5ZTUZ.jpg
Ini Jadwal Lengkap Tahapan Pilkada Serentak 2024, Masa Kampanye Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/337/2932968/gubernur-dan-wagub-jakarta-tak-lagi-dipilih-rakyat-tapi-presiden-pdip-menolak-hA6JkBfCR9.jpg
Gubernur dan Wagub Jakarta Tak Lagi Dipilih Rakyat, Tapi Presiden, PDIP Menolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/338/2920108/pemkot-gelontorkan-anggaran-rp82-miliar-untuk-pilwalkot-depok-n0pXsirlhg.jpg
Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp82 Miliar untuk Pilwalkot Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement