Dapat Restu Keluarga, Kaesang Pangarep Siap Bertarung di Pilwalkot Depok pada Pilkada 2024

JAKARTA - Putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menyatakan, dirinya siap maju sebagai Bakal Calon Walikota Depok pada Pemilahan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan lewat channel YouTube pribadinya @Kaesang. Dalam video berjudul "Klarifikasi Saya Buka Suara", Kaesang siap maju jadi kepala daerah setelah mendapatkan izin dari keluarga.

"Saya Kaesang Pangarep saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya, insyaallah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama mohon dukungan, merdeka," ujarnya yang dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu, (10/6/2023).

Diketahui, sebelumnya banyak pihak yang mendukung Kaesang maju menjadi Calon Walikota Depok. Baliho dan Spanduk Kaesang juga sudah banyak terpasang disejumlah titik di Kota Depok, Jawa Barat.