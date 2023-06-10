Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Upgrading Bacaleg, Perindo DKI Jakarta Gelar Konsolidasi dan Bimtek

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:19 WIB
Upgrading Bacaleg, Perindo DKI Jakarta Gelar Konsolidasi dan Bimtek
Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra (foto: MPI/Dimas)
JAKARTA - Partai Perindo DKI Jakarta menggelar konsolidasi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023) siang. Konsolidasi tersebut dilakukan bersamaan dengan bimbingan teknis (Bimtek).

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan para Bacaleg Perindo dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Konsolidasi ini untuk meng-upgrading untuk membuat caleg-caleg kita lebih siap menghadapi 2024 nanti," kata Effendi dalam sambutannya.

Effendi mengatakan, dalam konsolidasi bimtek ini akan ada tiga materi yang disampaikan kepada para Bacaleg. Salah satunya terkait dengan garis-garis besar perjuangan partai.

