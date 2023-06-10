Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua DPW Perindo DKI Jakarta: Jangan Sampai Bacaleg Berurusan dengan Hukum!

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:52 WIB
Ketua DPW Perindo DKI Jakarta: Jangan Sampai Bacaleg Berurusan dengan Hukum!
Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra (foto: MPI/Dimas)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengingatkan agar Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Perindo jangan sampai berususan dengan hukum.

Hal itu ditegaskan Effendi saat memberikan sambutan dalam acara Konsolidasi Bacaleg Partai Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).

"Saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya, ada Bacaleg Partai Perindo yang tersangkut (masalah hukum), apalagi masuk penjara karena urusan sepele," ujarnya.

Pasalnya, kata Effendi, masalah hukum terkait aturan main Bacaleg masih menjadi persoalan. Untuk itu, Ia tidak ingin para Bacaleg Partainerindo tersandung masalah hukum mengenai hal-hal terkait pelanggaran Pemilu 2024

Guna mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para Bacaleg dengan mengundang pemateri dari KPU dan Bawaslu DKI Jakarta hari ini.

"Ini juga penting karena banyak aturan-aturan yang sebagian Bacaleg tidak paham. Nanti ditanyakan (ke Bawaslu) sejauh mana yang boleh dan tidak, ini implikasinya hukum," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement