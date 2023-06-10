Ketua DPW Perindo DKI Jakarta: Jangan Sampai Bacaleg Berurusan dengan Hukum!

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengingatkan agar Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Perindo jangan sampai berususan dengan hukum.

Hal itu ditegaskan Effendi saat memberikan sambutan dalam acara Konsolidasi Bacaleg Partai Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).

"Saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya, ada Bacaleg Partai Perindo yang tersangkut (masalah hukum), apalagi masuk penjara karena urusan sepele," ujarnya.

Pasalnya, kata Effendi, masalah hukum terkait aturan main Bacaleg masih menjadi persoalan. Untuk itu, Ia tidak ingin para Bacaleg Partainerindo tersandung masalah hukum mengenai hal-hal terkait pelanggaran Pemilu 2024

Guna mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para Bacaleg dengan mengundang pemateri dari KPU dan Bawaslu DKI Jakarta hari ini.

"Ini juga penting karena banyak aturan-aturan yang sebagian Bacaleg tidak paham. Nanti ditanyakan (ke Bawaslu) sejauh mana yang boleh dan tidak, ini implikasinya hukum," pungkasnya.

(Awaludin)