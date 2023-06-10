Target Menang Pemilu 2024, Ketua DPW Perindo DKI: Paling Tidak Setiap Dapil Satu Kursi

JAKARTA - Partai Perindo DKI Jakarta menargetkan kemenangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sejumlah langkah sudah dipersiapkan Partai menjelang pertarungan Pemilu 2024.

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, paling tidak setiap Dapil dapat memenangkan satu kursi di legislatif.

"Keinginan saya sebagai pemimpin satu, saya ingin paling tidak setiap Dapil itu kita mempersembahkan satu kursi untuk partai Perindo. Siapapun dia," tegas Effendi di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).

Pihaknya telah mempesiapkan sejumlah langkah atau strategi pemenangan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya menggelar Konsolidasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para Bacaleg Perindo DKI Jakarta.