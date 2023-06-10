Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerkindo Gelar Baksos Perbaiki Jalan Rusak di Cikarang Pusat

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |16:04 WIB
Gerkindo Gelar Baksos Perbaiki Jalan Rusak di Cikarang Pusat
Gerkindo Peduli perbaiki jalan rusak (foto: MPI/Ade)
A
A
A

BEKASI - Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) Peduli, melakukan bakti sosial perbaikan jalan yang rusak di Kampung Cilampayan, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Pasalnya jalan tersebut, sangat penting bagi warga setempat untuk melintas saat beraktivitas setiap hari.

"Ini sebetulnya sudah tahap ke dua, tahap pertama sudah kami lakukan Minggu kemarin, dan kami lakukan ini hampir 500 meter, yang kami turunkan lima dump truk untuk perbaikan jalan pada Minggu kemarin dan juga hari ini," ujar Ketua Gerkindo Kabupaten Bekasi, Denny Dolfie Walla di lokasi, Sabtu (10/6/2023).

Bacaleg DPR-RI Jabar Dapil 7 itu menyebut, masyarakat sangat antusias, setelah melihat perbaikan jalan yang dilakukan oleh Partai Perindo. Sebab jalan tersebut, merupakan salah satu insfraktur jalan utama bagi warga setempat untuk melintas saat beraktivitas setiap hari.

"Karena memang pas saat kami kunjungan kesini sangat memperihatinkan juga jalan nya, memang susah untuk dilalui maka kami berinisiatif untuk memberikan bantuan untuk hari ini untuk perbaikan jalan," ucap Denny.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement