Gerkindo Gelar Baksos Perbaiki Jalan Rusak di Cikarang Pusat

BEKASI - Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) Peduli, melakukan bakti sosial perbaikan jalan yang rusak di Kampung Cilampayan, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Pasalnya jalan tersebut, sangat penting bagi warga setempat untuk melintas saat beraktivitas setiap hari.

"Ini sebetulnya sudah tahap ke dua, tahap pertama sudah kami lakukan Minggu kemarin, dan kami lakukan ini hampir 500 meter, yang kami turunkan lima dump truk untuk perbaikan jalan pada Minggu kemarin dan juga hari ini," ujar Ketua Gerkindo Kabupaten Bekasi, Denny Dolfie Walla di lokasi, Sabtu (10/6/2023).

Bacaleg DPR-RI Jabar Dapil 7 itu menyebut, masyarakat sangat antusias, setelah melihat perbaikan jalan yang dilakukan oleh Partai Perindo. Sebab jalan tersebut, merupakan salah satu insfraktur jalan utama bagi warga setempat untuk melintas saat beraktivitas setiap hari.

"Karena memang pas saat kami kunjungan kesini sangat memperihatinkan juga jalan nya, memang susah untuk dilalui maka kami berinisiatif untuk memberikan bantuan untuk hari ini untuk perbaikan jalan," ucap Denny.