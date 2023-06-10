Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo DKI Jakarta Siapkan Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |16:18 WIB
Bacaleg Perindo DKI Jakarta Siapkan Strategi Pemenangan Pemilu 2024
Konsolidasi Bacaleg DKI Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Dapil 1 Jakarta Pusat, Pahala Sianturi menargetkan kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang. Sejumlah langkah maupun strategi telah dipersiapkan guna meraih kemenangan.

"Saya selain sebagai ketua DPD Perindo Jakarta Pusat yang juga merupakan Bacaleg Dapil 1 DKI Jakarta, sesuai fatsun dari bapak Hary Tanoesoedibjo meloloskan satu kursi per dapil itu adalah tanggungjawab yang jelas dan pasti sebagai ketua DPD," kata Pahala kepada wartawan di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).

Pahala mengatakan, dirinya saat ini fokus bersinergi bersama Bacaleg lain untuk mengonsolidasikan stragegi pemenangan. Salah satunya memaksimalkan platform media sosial agar lebih dikenal masyarakat.

"Kita banyak turun ke bawah, menggunakan serangan udara seperti media medsos dan segala macem itu kita tingkatkan 2 kali lipat dari periode sebelummya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo DKI Jakarta menggelar konsolidasi Bacaleg di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023) siang. Konsolidasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Bimtek.

Halaman:
1 2
      
