Gerkindo Perbaiki Jalan Kampung Cilampayan Bekasi, Warga: Terima Kasih Bantuannya Perindo

BEKASI - Gerkindo Peduli perbaiki jalan yang rusak di Kampung Cilampayan, Desa Pasir Tanjung, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Sabtu (10/9/2023). Warga setempat, sangat berterimakasih atas bantuan dari Partai Perindo.

"Alhamdulillah atas bantuan dari Perindo, masyarakat sangat bersyukur, tadinya jalan kita sulit kita lalui sama masyarakat sekarang begitu ada bantuan dari Perindo," kata Tokoh Masyarakat bernama Akum (53).

Akum mengatakan jalan tersebut sekarang udah cukup lumayan bisa untuk dilewati karena sudah tidak terlalu parah lagi. Karena sebelum ada bantuan dari Perindo, jalan tersebut sulit dijangkau oleh masyarakat saat melintas.

"Sebelumnya jalannya licin, sekarang kita bersyukur atas bantuan Perindo sangat membantu untuk wilayah kampung kami, kita berterima kasih. Masyarakat sangat berantusias sekali untuk mendukung partai perindo untuk kedepannya Semakin Jaya semakin maju," imbuhnya.

Sementara, Bacaleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 1, Anita Carolina Bakau mengatakan kegiatan yang dilakukan Gerkindo Peduli berupa bakti sosial perbaikan jalan tersebut, sangat bersyukur karena diterima baik oleh masyarakat. Dia juga berharap bisa berdampak baik buat masyarakat yang tinggal di desa ini.

"Karena ini adalah satu fasilitas jalan yang setia hari dilalui oleh warga buat beraktivitas. Jadi kami berharap ini bisa membantu masyarakat yang berada di desa ini," kata Anita.