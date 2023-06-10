Lagi Asyik Ngopi di Kafe, Seorang Pemuda Dibacok OTK

JAKARTA - Seorang pemuda yang sedang asik ngopi disalah satu kafe di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan didatangi oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) dengan membawa senjata tajam. Peristiwa itu sempat terekam kamera CCTV.

Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan, Iptu Haryono membenarkan peristiwa terjadi Jum'at (9/6) sekitar pukul 23.40 WIB, Jum'at (9/6). Pihaknya juga telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Sudah dilaksanakan olah TKP," ucap Haryono saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu (10/6/2023).

Haryono mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih jauh guna mengungkap motif penyerang tersebut, "sedang dilidik," sambungnya.

Sementara berdasarkan, postingan yang diunggah ulang akun instagram @bekasi_24_jam saat suasana kafe tersebut sedang tenang, tiba-tiba dihampiri oleh dua OTK dengan membawa senjata tajam. Kedua OTK itu hanya menyerang salah satu orang yang sedang ngopi di kafe tersebut.

Seorang pemuda yang diserang sempat terjatuh, dan langsung disambut dengan hataman senjata tajam. Beberapa orang di kafe tersebut juga terlihat membantu dengan melemparkan beberapa kursi untuk mengusir OTK itu.

