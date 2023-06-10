Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RSCM Belum Bisa Kasih Keterangan Soal Fajri Pasien Obesitas Berbobot 300 Kg

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:30 WIB
RSCM Belum Bisa Kasih Keterangan Soal Fajri Pasien Obesitas Berbobot 300 Kg
Fajri saat dievakuasi ke RSCM (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Fajri (27) pasien obesitas dengan berat badan 300 Kg. saat ini, Fajri tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), usai dirujuk dari RSDU Kota Tanggerang.

Humas RSCM Yani Astuti mengatakan, hingga kini pihaknya belum mau memberikan keterangan lebih jauh soal kondisi Fajri. Sebab, saat ini tim dokter sedang melakukan penangan terhadap Fajri.

"Mohon maaf saat ini kami tidak dapat, fasilitasi wawancara," kata Yani saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu (10/6/2023).

Ia berjanji, RSCM akan memberikan keterangan lebih jauh soal kondisi Fajri, akan tetapi untuk waktu lebih jelasnya dia belum bisa memberikan. Yang pasti saat menggelar konferensi pers pihaknya akan melibatkan dokter yang menangani Fajri.

"Nanti media akan kami undang saat konferensi pers, dengan melibatkan narasumber terkait," ucapnya.

Sebelumnya, tim kedokteran RSUD Kota Tangerang memantau secara khusus kondisi kesehatan Fajri. Saat ini pemuda asal Ciledug, Kota Tangerang telah menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang sejak Rabu, 7 Juni 2023.

"Kondisi pasien saat ini sedang dalam pemantauan kami di RSUD Kota Tangerang ini dan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam," ungkap Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, Fika Khayan kepada wartawan Jumat (9/6/2023).

