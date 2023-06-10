Bejat! Ayah Perkosa Anak Tiri Berkali-kali Selama 10 Tahun, Korban Kini Hamil

JAKARTA - Tim Opsnal Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memburu seorang ayah bernama Aldyan (48) yang tega memperkosa anak tirinya AP (17) hingga hamil.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manossoh mengatakan, kejadian rudapaksa tersebut nyatanya telah terjadi sejak korban berusia 7 tahun alias selama 10 tahun.

"Benar ada kejadiannya dan sudah ada laporannya,” ujar Iverson saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (10/6/2023).

BACA JUGA:

Iverson memaparkan, pihaknya juga sudah mengetahui penuh identitas pelaku. Sehingga, ayah bejat tersebut kini tengah dalam buruan polisi.

“Saat ini kami sedang mengejar pelaku, secepatnya kami tangkap,” tegasnya.

Sebelumnya, kakak korban JT (28) mengatakan bahwa pengungkapan pemerkosaan ini bermula saat keluarga melihat ada perubahan fisik dari tubuh korban.

BACA JUGA:

"Ada perubahan fisik dari tubuh adik saya, perutnya membesar, terus payudaranya juga menghitam, kemudian ada stretch mark juga," kata JT saat ditemui di kediamannya, Rabu (12/4/2023).