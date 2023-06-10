Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bukan Tawuran, Generasi Muda Adu Jotos di Dalam Ring Mapolsek Jagakarsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |22:37 WIB
Bukan Tawuran, Generasi Muda Adu Jotos di Dalam Ring Mapolsek Jagakarsa
Menpora Dito di Polsek Jagakarsa (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Jagakarsa menggelar lomba tinju bagi generasi muda bergajuk 'Boxing Open'. Hal ini salah satu upaya untuk menyalurkan energi para kaum muda mengarah ke hal yang positif.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang mengakui bahwa, pilihan Polsek Jagakarsa sangat tepat untuk mengadakan pertandingan tinju. Menurut Dito dengan kegiatan positif ini, dapat mengurangi angka tawuran dan kekerasan yang terjadi pada anak muda.

"Saya pernah mengalaminya dulu sama SMA 6 Mahakam kalau dulu itu tawurannya sama anak SMA 70. Salah satu menyalurkan energi kita sebagai anak SMA kalau gak boxing, ya Muai Thai karena trendnya sama ya adu jotos juga sama," kata Dito di Mapolsek Jagakarsa, Sabtu (10/6/2023).

Ia mengapresiasi langkah Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lisendra. Pasalnya, kegiatan ini bisa merangkul generasi muda menyalurkan ke energi yang positif.

"Jadi saya sangat mengapresiasi khusunya pak Kapolsek yang memilih cara seperti ini untuk merangkul generasi muda, untuk memastikan energi anak muda di Jaksel disalurkan. Semoga ini bisa menjadi contoh. Bayangkan seluruh kota DKI jakarta bisa mencontoh," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam mengatakan, kompetisi tersebut dilakukan guna mengurangi angka tawuran di wilayah hukumnya. Hal ini bagian dari upaya preventif pihak kepolisian.

"Tujuannya agar anak-anak dari berangkat tawuran kita ganti dengan berangkat ke sasana untuk berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
