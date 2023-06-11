Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Al Fida'i Tiba di Indonesia, Dubes Al-Shun Sebut Erick Sahabat Palestina Sesungguhnya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |06:30 WIB
Al Fida'i Tiba di Indonesia, Dubes Al-Shun Sebut Erick Sahabat Palestina Sesungguhnya
Timnas Palestina tiba di Indonesia. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Tim Nasional Palestina telah tiba di Indonesia. Mereka mendarat di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Sabtu (10/6/2023) malam.

Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Zuhair Al-Shun bersama keluarganya menyambut Tim Singa dari Kanaan ini.

Al-Shun mengapresiasi Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pertandingan persahabatan. Bahkan, Indonesia menjadi negara yang istimewa bagi Palestina.

 BACA JUGA:

"Saya apresiasi Ketua PSSI, yang sudah banyak membantu. Erick Thohir adalah sahabat Palestina sesungguhnya," kata Al-Shun.

Timnas Palestina ini disambut para pendukungnya di Terminal 3 Bandara Soetta, sebelum kemudian diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (11/06) pagi. Selain Al-Shun, hadir menyambut kedatangan Al Fida'i, demikian julukan lain dari Timnas Palestina, ratusan pendukungnya dari Aqsa Working Group (AWG).

Kedatangan Ataa Jaber Cs ke Indonesia ini dalam rangka FIFA Matchday melawan Squad Garuda. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 14 Juni 2023.

BACA JUGA:

Disambut Hangat Suporter Indonesia, Wapres PSSI-nya Palestina: Indonesia Punya Tempat Spesial di Hati Kami 

Atas kedatangan mereka ke Indonesia, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengucapkan selamat datang. Erick menandai laga Indonesia Vs Palestina ini sebagai pertandingan yang sarat nilai. Salah satunya adalah nilai persaudaraan antara kedua negara yang akan semakin erat melalui olahraga.

Apalagi, PSSI telah menegaskan sebanyak 10 persen dari hasil penjualan tiket laga tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan bangsa Palestina. Bagi Squad Garuda, laga melawan Palestina ini sarat nilai Nasionalisme, karena menjadi salah satu harapan menambah poin.

Khusus untuk Squad Garuda yang akan tampil dalam laga melawan Palestina, Erick mengapresiasi komitmen para pemain yang sudah bergabung dengan Timnas.

