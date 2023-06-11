Soal Figur Perempuan Jadi Cawapres Ganjar, Begini Kata Hasto

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyebutkan, tidak menutup kemungkinan kandidat Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 merupakan sosok perempuan. Pasalnya, siapapun berhak menjadi sosok pemimpin.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya terus mencermati potensi perempuan sebagai kandidat Cawapres Ganjar. Maka itu, persoalan potensi Cawapres yang akan mendampingi Ganjar nantinya, kembali ke suara rakyat.

"Kalau terkait dengan capres dan Cawapres, berdasarkan aspek elektoral, kami terus mencermati termasuk kemungkinan adanya kandidat perempuan. Karena ini kan perpaduan ibu pertiwi, bumi pertiwi itu kan cermin antara laki dan perempuan," ujarnya pada wartawan, Sabtu (10/6/2023).