Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Figur Perempuan Jadi Cawapres Ganjar, Begini Kata Hasto

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:06 WIB
Soal Figur Perempuan Jadi Cawapres Ganjar, Begini Kata Hasto
Ganjar Pranowo/Foto: Sindonews
A
A
A

 

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyebutkan, tidak menutup kemungkinan kandidat Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 merupakan sosok perempuan. Pasalnya, siapapun berhak menjadi sosok pemimpin.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya terus mencermati potensi perempuan sebagai kandidat Cawapres Ganjar. Maka itu, persoalan potensi Cawapres yang akan mendampingi Ganjar nantinya, kembali ke suara rakyat.

 BACA JUGA:

"Kalau terkait dengan capres dan Cawapres, berdasarkan aspek elektoral, kami terus mencermati termasuk kemungkinan adanya kandidat perempuan. Karena ini kan perpaduan ibu pertiwi, bumi pertiwi itu kan cermin antara laki dan perempuan," ujarnya pada wartawan, Sabtu (10/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement