Sekjen Demokrat Sebut Terbuka soal Kerja Sama Politik dengan PDIP

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut pihaknya sangat terbuka dengan rencana kunjungan Ketua DPP PDIP Perjuangan (PDIP), bidang Politik Puan Maharani kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Teuku, partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDIP.

"Untuk itu, kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDIP, Mas Hasto," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima MPI, Minggu (11/6/2023).

Teuku mengganggap, rencana pertemuan Puan dan AHY dalam kapasitasnya sebagai dua pemimpin muda yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara.

Oleh karenanya, lanjut dia, rencana pertemuan dan tawaran kerja sama politik tersebut, tidak sekedar membicarakan kontestasi Pilpres 2024.