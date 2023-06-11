Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Petinggi KKB Teroris Ditangkap Pasukan Elite TNI AD, Sempat Melawan

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |09:45 WIB
6 Fakta Petinggi KKB Teroris Ditangkap Pasukan Elite TNI AD, Sempat Melawan
Petinggi KKB ditangkap di perbatasan Papua-Papua Nugini/Foto: TNI
A
A
A

 

JAYAPURA - Mantan Sekjen Tapol/Napol TPN-OPM/KKB Papua, Yusak Pakage, ditangkap Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti (Yonif 132/BS) di Jalan Poros Skouw Mabo, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Berikut fakta-fakta terkait penangkapan Mantan Sekjen Tapol/Napol TPN-OPM/KKB Papua, Yusak Pakage.

 BACA JUGA:

1. Berawal dari keributan kantor imigrasi

Penangkapan Yusak berawal dari keributan di Kantor Imigrasi PLBN Skouw yang dipicu adanya masyarakat (orang asli Papua/OAP) yang tidak berkenan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Salah satunya dengan tidak membawa kelengkapan dokumen dan memaksa untuk melintas ke wilayah PNG. Anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS yang sedang berjaga di lokasi, yaitu Praka Yayan, Pratu Agum dan Prada Munthe menghampiri tempat keributan dan bermaksud untuk menyelesaikan keributan tersebut.

 BACA JUGA:

“Tetapi situasi justru semakin memanas, karena masyarakat tersebut tidak kooperatif dengan petugas,” ujar Wadansatgas Pamtas Yonif 132/BS, Mayor Zulfikar, kepada Okezone, Jumat (9/6/2023).

2. Pelaku langsung diamankan

Personel Satgas semakin curiga. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, oknum masyarakat tersebut akhirnya diketahui bernama Yusak Pakage (45).

Selanjutnya, personel Satgas langsung mengamankan sementara yang bersangkutan di Kantor Imigrasi PLBN Skouw.

“Praka Yayan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Wadansatgas Mayor Inf Zulfikar. Selanjutnya, hasil analisis bersumber dari beberapa referensi, Yusak Pakage dicurigai sebagai salah satu simpatisan TPN-OPM,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177148/kkb-RgwK_large.jpg
Breaking News! Markas Besar OPM Berhasil Direbut TNI, 14 Teroris Ditembak Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176492/kkb-aAG0_large.jpg
Profil Letda Fauzi, Lulusan Akmil 2023  yang Gugur saat Baku Tembak dengan OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163260/opm-m4od_large.jpg
TNI Lumpuhkan 8 Anggota OPM Papua Usai Kontak Tembak Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160904/kkb-w8RB_large.jpg
Mayer Wenda Panglima OPM yang Tewas Terlibat Pembunuhan Kapolsek dan Pembakaran Polsek Pirime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160832/kkb-dAZC_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Pecah di Lanny Jaya, Kakak Beradik Pentolan OPM Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/340/3159763/kkb-wlZO_large.jpg
Aksi Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan saat Operasi Senyap Tewaskan 3 OPM Pembunuh Anggota TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement