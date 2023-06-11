6 Fakta Petinggi KKB Teroris Ditangkap Pasukan Elite TNI AD, Sempat Melawan

JAYAPURA - Mantan Sekjen Tapol/Napol TPN-OPM/KKB Papua, Yusak Pakage, ditangkap Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti (Yonif 132/BS) di Jalan Poros Skouw Mabo, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Berikut fakta-fakta terkait penangkapan Mantan Sekjen Tapol/Napol TPN-OPM/KKB Papua, Yusak Pakage.

BACA JUGA:

1. Berawal dari keributan kantor imigrasi

Penangkapan Yusak berawal dari keributan di Kantor Imigrasi PLBN Skouw yang dipicu adanya masyarakat (orang asli Papua/OAP) yang tidak berkenan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Salah satunya dengan tidak membawa kelengkapan dokumen dan memaksa untuk melintas ke wilayah PNG. Anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS yang sedang berjaga di lokasi, yaitu Praka Yayan, Pratu Agum dan Prada Munthe menghampiri tempat keributan dan bermaksud untuk menyelesaikan keributan tersebut.

BACA JUGA:

“Tetapi situasi justru semakin memanas, karena masyarakat tersebut tidak kooperatif dengan petugas,” ujar Wadansatgas Pamtas Yonif 132/BS, Mayor Zulfikar, kepada Okezone, Jumat (9/6/2023).

2. Pelaku langsung diamankan

Personel Satgas semakin curiga. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, oknum masyarakat tersebut akhirnya diketahui bernama Yusak Pakage (45).

Selanjutnya, personel Satgas langsung mengamankan sementara yang bersangkutan di Kantor Imigrasi PLBN Skouw.

“Praka Yayan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Wadansatgas Mayor Inf Zulfikar. Selanjutnya, hasil analisis bersumber dari beberapa referensi, Yusak Pakage dicurigai sebagai salah satu simpatisan TPN-OPM,” ujarnya.