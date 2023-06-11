Rencana Pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP, Ini Respons SBY

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons baik rencana pertemuan partai dengan ciri khas berlambang mercy bersama PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan SBY usai berolahraga Minggu (11/6/2023) pagi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

"Karena saya tidak menangani langsung sekarang ini yang saya tau AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan dari PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-berbincang," kata SBY kepada wartawan.

"Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang," tambahnya.

SBY meminta agar melihat perkembangan dari pertemuan niat baik dari mana dan dengan siapa yang akan selalu membawa kebaikan.

"Ikuti saja perkembangannya nanti yang jelas pertemuan niat baik dari mana pun, siapa dengan siapa, selalu membawa kebaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut pihaknya sangat terbuka dengan rencana kunjungan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Teuku, Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDI Perjuangan.