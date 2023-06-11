Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rencana Pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP, Ini Respons SBY

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:29 WIB
Rencana Pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP, Ini Respons SBY
SBY merespons positif rencana pertemuan Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons baik rencana pertemuan partai dengan ciri khas berlambang mercy bersama PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan SBY usai berolahraga Minggu (11/6/2023) pagi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

"Karena saya tidak menangani langsung sekarang ini yang saya tau AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan dari PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-berbincang," kata SBY kepada wartawan.

"Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang," tambahnya.

SBY meminta agar melihat perkembangan dari pertemuan niat baik dari mana dan dengan siapa yang akan selalu membawa kebaikan.

"Ikuti saja perkembangannya nanti yang jelas pertemuan niat baik dari mana pun, siapa dengan siapa, selalu membawa kebaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut pihaknya sangat terbuka dengan rencana kunjungan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Teuku, Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDI Perjuangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125245/demokrat-YKbU_large.jpg
AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125232/demokrat-qbuM_large.jpg
AHY Tunjuk 7 Waketum Partai Demokrat: Ibas hingga Dede Yusuf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125208/demokrat-f1oz_large.jpg
Pengurus Baru Demokrat, AHY Tunjuk Herman Khaeron Sebagai Sekjen, Irwan Fecho Bendum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/337/3115616/demokrat-WjdC_large.jpg
Gelar Kongres VI, Demokrat: Untuk Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038539/jadi-komisaris-pln-andi-arief-dicopot-dari-ketua-bappilu-demokrat-UeBbotAlyk.jpg
Jadi Komisaris PLN, Andi Arief Dicopot dari Ketua Bappilu Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032388/ketum-demokrat-ahy-serahkan-rekomendasi-pilgub-2024-untuk-6-provinsi-sore-ini-xSlg1zcHub.jpg
Ketum Demokrat AHY Serahkan Rekomendasi Pilgub 2024 untuk 6 Provinsi Sore Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement