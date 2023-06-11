Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD : Korupsi Semakin Menjadi-jadi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:30 WIB
Mahfud MD : Korupsi Semakin Menjadi-jadi
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan praktik korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Hal itu sebagaimana tercatat dimana indeks persepsi korupsi Indonesia turun peringkat pada tahun 2022 dengan skor 34.

"Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34, itu membuat kita kaget, korupsinya semakin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud MD dalam acara hari ulang tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Minggu (11/6/2023).

Melihat fakta tersebut, Mahfud lantas mengundang lembaga internasional serta nasional untuk mencari tahu sektor-sektor mana terjadinya korupsi. Dalam pertemuan itu disimpulkan bahwa konflik kepentingan menjadi penyebabnya.

"Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan politik," ungkap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lantas menyinggung adanya transaksi baik itu lembaga legislatif, yudikatif bahkan legislatif di Indonesia. Ia pun menyinggung soal transaksi di balik meja di DPR dan jual-beli perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan.

"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara, di pemerintah di birokrasi sama, itu temuannya (conflict of interest)," ujar dia.

