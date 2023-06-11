Posisi Teratas Simulasi Cawapres, Erick Thohir Harapan Publik di 2024

JAKARTA - Dorongan masyarakat agara Menteri BUMN Erick Thohir maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024 terus bermunculan. Erick Thohir menjadi harapan publik untuk Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan Erick Thohir menjadi cawapres yang paling diharapkan masyarakat. Hal ini didorong dari kerja besar Erick Thohir dengan program-program pro rakyat.

"Memang Erick Thohir akan muncul sebagai tokoh dengan harapan publik paling tinggi, bisa juga dilihat hasil beberapa survei," ujar Dedi, Minggu (11/6/2023).

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah ini telah terbukti dalam hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia dari periode 26 hingga 30 Mei 2023, Erick Thohir selalu menempati posisi teratas elektabilitas Cawapres di berbagai simulasi.

Kemudian, dalam simulasi 18 nama Cawapres survei tersebut, Erick Thohir mendapatkan urutan pertama dengan hasil 15,5 persen mengalahkan calon kandidat lainnya. Kemudian berdasarkan hasil survei IPO periode 1 - 7 Maret 2023, Ketum PSSI ini berada di urutan taratas dalam perolehan elektabilitas cawapres.