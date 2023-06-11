Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Posisi Teratas Simulasi Cawapres, Erick Thohir Harapan Publik di 2024

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:09 WIB
Posisi Teratas Simulasi Cawapres, Erick Thohir Harapan Publik di 2024
Erick Thohir/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Dorongan masyarakat agara Menteri BUMN Erick Thohir maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024 terus bermunculan. Erick Thohir menjadi harapan publik untuk Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan Erick Thohir menjadi cawapres yang paling diharapkan masyarakat. Hal ini didorong dari kerja besar Erick Thohir dengan program-program pro rakyat.

 BACA JUGA:

"Memang Erick Thohir akan muncul sebagai tokoh dengan harapan publik paling tinggi, bisa juga dilihat hasil beberapa survei," ujar Dedi, Minggu (11/6/2023).

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah ini telah terbukti dalam hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia dari periode 26 hingga 30 Mei 2023, Erick Thohir selalu menempati posisi teratas elektabilitas Cawapres di berbagai simulasi.

 BACA JUGA:

Kemudian, dalam simulasi 18 nama Cawapres survei tersebut, Erick Thohir mendapatkan urutan pertama dengan hasil 15,5 persen mengalahkan calon kandidat lainnya. Kemudian berdasarkan hasil survei IPO periode 1 - 7 Maret 2023, Ketum PSSI ini berada di urutan taratas dalam perolehan elektabilitas cawapres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement