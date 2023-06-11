Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Golden Buzzer, Putri Ariani Ternyata Sudah Mendaftar AGT Sejak 2018

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:33 WIB
Dapat <i>Golden Buzzer</i>, Putri Ariani Ternyata Sudah Mendaftar AGT Sejak 2018
A
A
A

BANTUL - Putri Ariani, siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) II Kasihan Bantul atau yang terkenal dengan Sekolah Menengah Musik (SMM) berhasil memenangkan tiket Golden Buzzer pada ajang American Got Talent (AGT) 2023.

Minggu (11/6/2023) pagi, Putri menyempatkan diri pulang ke Yogyakarta. Namun bukan pulang, status Putri saat ini adalah transit karena akan meneruskan perjalanan ke kegiatan-kegiatan lain.

Usai mendarat di Bandar Yogyakarta International Airport (YIA), putri langsung menyempatkan diri mampir ke SMM, tempatnya belajar musik selama ini. Putri ingin bertemu dengan para guru dan juga teman-temannya.

Di hadapan awak media, Putri mengaku tidak bisa menggambarkan kegembiraannya mendapat Golden Buzzer dalam hajatan AGT tersebut. Putri mengaku senang, bangga dan terharu.

"Saya senang, bangga, terharu dan tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata,"ujar dia, Minggu

