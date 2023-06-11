Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat : Koalisi Perindo dan PDIP Simbiosis Mutualisme

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:43 WIB
Pengamat : Koalisi Perindo dan PDIP Simbiosis Mutualisme
PDIP koalisi dengan Partai Perindo dukung Ganjar Pranowo sebagai Capres (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kerja sama politik atau langkah koalisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan PDI Perjuangan sangat menguntungkan dan simbiosis mutualisme.

Diketahui, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan pihaknya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres 2024. Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar silaturahmi dan kerja sama politik Partai Perindo dengan PDI Perjuangan, Jumat 9 Juni 2023.

"Terkait Perindo berkoalisi dengan PDIP itu hot ya, keliatannya koalisi yang sangat menguntungkan ya simbiosis mutualisme antara Perindo dengan PDIP," kata Ujang kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (11/6/2023).

"Di saat yang sama Perindo keliatannya untung saja bergandengan tangan dengan PDIP yang menjadi partai pemerintah ya," tambahnya.

Ujang menyebut langkah tepat Perindo bergandengan tangan dengan partai pengendali situasi politik dan ekonomi saat ini menjelang Pemilu 2024.

"Karena bagaimanapun, ya namanya partai pemerintah pengendali kan gitu, pengendali situasi politik dan ekonomi jadi, saya sih melihatnya seperti itu," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
