HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Merasa Terhormat Disandingkan dengan Ganjar Pranowo

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:14 WIB
Sandiaga Uno Merasa Terhormat Disandingkan dengan Ganjar Pranowo
BATANG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara terbuka menyatakan akan meminang Sandiaga Salahuddin Uno untuk bergabung dan menyandingkan Sandi untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Ahmad Sholeh usai menyapa Sandi --yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu-- saat menghadiri Gerakan Usaha Kreatif di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, Babatan, Limbung, Batang, Jawa Tengah pada Sabtu (10/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudhah itu menyampaikan alasan mengapa Sandiaga Uno dipilih untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Alasannya, untuk mengulang koalisi PPP-PDIP pada era tahun 2000-an.

Ketika itu, Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004.

Halaman:
1 2 3
      
