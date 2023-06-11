Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jago Diplomasi dan Jaringan Kuat, Erick Thohir Bisa Jadi Pilihan Cawapres

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:22 WIB
Jago Diplomasi dan Jaringan Kuat, Erick Thohir Bisa Jadi Pilihan Cawapres
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir disebut salah satu pemimpin di Indonesia yang berkinerja baik. Salah satu sebabnya ialah karena menteri andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi, memiliki koneksi yang luas dengan siapa saja sehingga dapat menghasilkan berbagai solusi.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono mengatakan kelebihan yang dimiliki Erick Thohir sebagai pejabat negara adalah dekat dengan siapa saja. Hal tersebut tentunya memudahkan berbagai pekerjaan yang dihadapinya baik di Kementerian BUMN maupun PSSI.

“(Erick Thohir) juga memiliki hubungan-hubungan, jaringan sosial yang kuat. Pribadi yang humble, yang santun. Mudah pergi ke mana mana,” terang Teguh.

Selain memiliki jejaring yang luas, kinerja Erick Thohir juga ditopang dengan hubungan yang baik kepada siapa saja. Salah satunya yakni dengan Presiden Jokowi yang kerap memberikan penugasan secara langsung terhadap Erick Thohir.

“Daya tariknya (Erick Thohir) sebetulnya lebih kepada karena modalitas yang kuat dan kemudian chemistry-nya kuat dengan para pihak yang ada,” ujar Teguh.

Salah satu bukti kepiawaian Erick Thohir dalam berhubungan secara luas yakni berhasil Argentina yan Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) Claudio Tapia turut memuji Erick Thohir yang disebutnya sosok yang sangat disegani di negaranya.

"Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan," terang Tapia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
