HOME NEWS NASIONAL

Survei LSN Ungkap Elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah Capai 58,6%

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |17:39 WIB
Survei LSN Ungkap Elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah Capai 58,6%
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Nasional (LSN) memotret sekira 9 provinsi besar jadi tolak ukur elektabilitas dari tiga bacapres Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif LSN, Gema N. Bakry menyampaikan hasil survei di Sumatera Utara, elektabilitas Prabowo Subianto berada di peringkat pertama dengan angka sebesar 42,5%. Disusul, Ganjar sebesar 40,6% dan Anies 13,2%.

"Di Sumatera Selatan, Prabowo Subianto unggul atas Ganjar dan Anies lumayan signifikan. Sebanyak 38,5% spontan menyebut nama Prabowo, 28,7% memilih Ganjar dan 24,3% memilih Anies," kata Gema dalam rilis surveinya secara daring, Minggu (11/6/2023).

Di Provinsi Lampung, Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo dan Anies. Sebanyak 40,2% memilih Ganjar, 35,4% memilih Prabowo dan 15,5% memilih Anies.

Sementara, di Provinsi Banten, keunggulan Prabowo atas Ganjar dan Anies cukup absolut. Sebanyak 57,3% memilih Prabowo, 19,8% memilih Ganjar dan 19,2% memilih Anies.

"Sedangkan DKI Jakarta merupakan satu-satunya Provinsi yang lepas dari dominasi Prabowo maupun Ganjar. Elektabilitas Anies mencapai 40,3%, sedangkan Ganjar 27,5% dan Prabowo 27,1%," ujarnya.

Kemudian di Jawa Barat, Prabowo unggul mutlak atas Ganjar dan Anies. Ketua Umum Gerindra itu memperoleh elektabilitas sebesar 53,2%, disusul Anies 22,5% dan Ganjar 20,4%.

