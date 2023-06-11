Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo Resmi Lantik Sayap Partai Basperindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melantik Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) di Gedung DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023).

Surat Keputusan (SK) pengurus DPN Basperindo dibacakan oleh Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq. Setelah itu Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo melatik para pengurus.

Seyelah melantik para pengurus, Hary mengaku sangat senang dengan semangat yang Basperindo. Dia berharap organisasi sayap partai ini dapat bekerja dalam mensejahterakan buruh.

"Saya terus terang merasa senang sekali, kita lantik sayap baru dari Partai Perindo, yaitu Basperindo," kata pimpinan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 dalam kertas suara tersebut.

Hary menyebut, Partai Perindo sangat terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang untuk NKRI. Menurutnya, perjuangan itu bisa dilakukan partai maupun sayap-sayap partai.