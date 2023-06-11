Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo Resmi Lantik Sayap Partai Basperindo

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |18:22 WIB
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo Resmi Lantik Sayap Partai Basperindo
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melantik Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) di Gedung DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023).

Surat Keputusan (SK) pengurus DPN Basperindo dibacakan oleh Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq. Setelah itu Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo melatik para pengurus.

Seyelah melantik para pengurus, Hary mengaku sangat senang dengan semangat yang Basperindo. Dia berharap organisasi sayap partai ini dapat bekerja dalam mensejahterakan buruh.

"Saya terus terang merasa senang sekali, kita lantik sayap baru dari Partai Perindo, yaitu Basperindo," kata pimpinan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 dalam kertas suara tersebut.

Hary menyebut, Partai Perindo sangat terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang untuk NKRI. Menurutnya, perjuangan itu bisa dilakukan partai maupun sayap-sayap partai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement