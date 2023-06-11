Cerita Hary Tanoe Dirikan Basperindo, Sayap Partai untuk Kesejahteraan Buruh

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melantik pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo). Hary bercerita, berdirinya Basperindo tidak terlepas dari visi Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Hary dalam pidato pasca melantik Basperindo. Dia mengatakan, berdirinya Basperindo selaras dengan kahadiran Partai Perindo yang ingin mensejahterakan rakyat Indonesi. Dia ingin memastikan kesejahteraan buruh baik di sektor petani, nelayan dan pekerja di sektor lainnya sapat sejahtera.

"Saya diajak bicara Basperindo, kenapa setuju karena kita tahu perjuangan partai Perindo adalah agar Indonesia yang luar biasa yang rakyat yang sejahtera damai, tentunya tangguh maju," kata Pimpinan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penjlciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, Minggu (11/6/2023).

"Kenapa saya menerima keberadaan Basperindo. Saya ingin menegaskan, bahwa ada beberapa yang saya berikan arahan kepada Basperindo supaya bisa menjadi sesuatu badan yang betul-betul berkembang bermanfaat bagi anggotanya," tambahnya.

Dia meyakini Partai Perindo melalui Basperindo akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia agar terus bergerak menjadi negara berkembang. Dia mengatakan saat ini Indonesia masih belum maju dan salah satu kriteria sebuah negara dinyatakan maju ialah penghasilan masyarakat per kapita Rp150 juta.