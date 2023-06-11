Begini Peta Elektabilitas 3 Capres Versi LSN

JAKARTA — Lembaga Survei Nasional (LSN) memaparkan peta elektabilitas untuk Pemilu 2024.

Hasilnya, nama Ketua Umum Partai Gerindra dan Bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo meraih kenaikan. Prabowo meraih suara 39,5%, sedangkan Ganjar perolehan suara responden sebesar 32,8% dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan 21,9%.

Sementara sebanyak 6,8% responden belum menentukan pilihan (undecided voters).

Direktur Eksekutif LSN Gema N Bakry memaparkan dalam rilis survei bertajuk “Peta Elektabilitas Tiga Capres Papan Atas di Sembilan Provinsi Terbesar” melalui virtual zoom, Minggu (11/6) sedikitnya terdapat lima alasan mengapa elektabilitas Prabowo terus meroket.

Faktor pertama berasal dari endorsement Presiden Jokowi terhadap Prabowo dengan capaian approval rating cukup tinggi hingga 70%.