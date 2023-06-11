Pesan Hary Tanoesoedibjo pada Basperindo: Harus Bermanfaat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan pesan kepada pebgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo).

Dia meminta kehadiran sayap partai dapat memberikan mafaat kepada anggotanya.

Hary mengatakan, anggota Basperindo terdiri dari berbagai elemen buruh baik di sektor industri, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya. Dia berpesen dengan berkembangnya Basperindo dapat memberikan manfaat bagi anggotanya agar semakin sejahtera.

"Saya berikan arahan kepada Basperindo supaya bisa menjadi sesuatu badan yang betul-betul berkembang bermanfaat bagi anggotanya," kata Pimpinan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penjlciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, Minggu (11/6/2023).

Dia juga meminta agar Basperindo dapat terbuka pada siapa pun dan memberikan mandaat kepada anggotanya. Basperindo harus menjadi garda terdepan menyuarakan kaum buruh untuk mencapai kesejahteraan.