Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Hary Tanoesoedibjo pada Basperindo: Harus Bermanfaat

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:11 WIB
Pesan Hary Tanoesoedibjo pada Basperindo: Harus Bermanfaat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan pesan kepada pebgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo).

Dia meminta kehadiran sayap partai dapat memberikan mafaat kepada anggotanya.

Hary mengatakan, anggota Basperindo terdiri dari berbagai elemen buruh baik di sektor industri, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya. Dia berpesen dengan berkembangnya Basperindo dapat memberikan manfaat bagi anggotanya agar semakin sejahtera.

"Saya berikan arahan kepada Basperindo supaya bisa menjadi sesuatu badan yang betul-betul berkembang bermanfaat bagi anggotanya," kata Pimpinan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penjlciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, Minggu (11/6/2023).

Dia juga meminta agar Basperindo dapat terbuka pada siapa pun dan memberikan mandaat kepada anggotanya. Basperindo harus menjadi garda terdepan menyuarakan kaum buruh untuk mencapai kesejahteraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement