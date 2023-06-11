Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Ferry Kurnia untuk Bacaleg Kota Bandung dan Cimahi: Selaraskan Agenda Program

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:20 WIB
Pesan Ferry Kurnia untuk Bacaleg Kota Bandung dan Cimahi: Selaraskan Agenda Program
A
A
A

BANDUNG - Partai Perindo terus mempersiapkan diri jelang Pemilu 2024. Berbagai langkah penguatan pun terus digencarkan.

Salah satunya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang memimpin pertemuan bacaleg Partai Perindo yang akan turun di Kota Bandung dan Cimahi di Ahadiat Hotel & Bungalow Jl. Sindang Sirna Elok No. 9 Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/6/2023).

Ferry menjelaskan, pertemuan itu sebagai kesadaran politik adalah kerja kolektif. Perlu ada sinergi yang kuat guna meraih apa yang menjadi tujuan bersama.

"Politik adalah kerja-kerja bersama, tidak bisa dilakukan sendirian. Pertemuan ini menjadi agenda rutin yang dilakukan untuk menyelaraskan agenda program menuju Pemilu 2024," kata Ferry Kurnia, Minggu (11/6/2023).

Ferry mengungkapkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mengkonsolidasi kader Partai Perindo menuju Pemilu 2024.

Membahas strategi pemenangan Pemilu 2024 menyelaraskan program pada Pemilu 2024, dan mengoptimalisasi program Partai Perindo yang sudah berjalan.

Di Kota Bandung dan Cimahi, Ferry menyebutkan para bacaleg ini memiliki beragam latarbelakang, mulai dari pengusaha, akademisi, aktivis, wirausaha dan sebagainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement