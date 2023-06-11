Pesan Ferry Kurnia untuk Bacaleg Kota Bandung dan Cimahi: Selaraskan Agenda Program

BANDUNG - Partai Perindo terus mempersiapkan diri jelang Pemilu 2024. Berbagai langkah penguatan pun terus digencarkan.

Salah satunya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang memimpin pertemuan bacaleg Partai Perindo yang akan turun di Kota Bandung dan Cimahi di Ahadiat Hotel & Bungalow Jl. Sindang Sirna Elok No. 9 Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/6/2023).

Ferry menjelaskan, pertemuan itu sebagai kesadaran politik adalah kerja kolektif. Perlu ada sinergi yang kuat guna meraih apa yang menjadi tujuan bersama.

"Politik adalah kerja-kerja bersama, tidak bisa dilakukan sendirian. Pertemuan ini menjadi agenda rutin yang dilakukan untuk menyelaraskan agenda program menuju Pemilu 2024," kata Ferry Kurnia, Minggu (11/6/2023).

Ferry mengungkapkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mengkonsolidasi kader Partai Perindo menuju Pemilu 2024.

Membahas strategi pemenangan Pemilu 2024 menyelaraskan program pada Pemilu 2024, dan mengoptimalisasi program Partai Perindo yang sudah berjalan.

Di Kota Bandung dan Cimahi, Ferry menyebutkan para bacaleg ini memiliki beragam latarbelakang, mulai dari pengusaha, akademisi, aktivis, wirausaha dan sebagainya.