Hary Tanoe Paparkan Alasan Mengapa Perindo Mendukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengungkapkan alasan partainya memilih bekerjasama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres).

Hary mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan sehingga mendukung PDI-P. Salah satu hal mendasar yang membuat Perindo mendukung Ganjar karena kesiapan PDI-P untuk mengusung Ganjar. Dia meilai PDI-P sudah memiliki batas ambang pencalonan presiden atau presidential threshold yang cukup untuk mengusung capres dan calon wakil presiden (cawapres).

"Jadi sebetulnya yang membedakan paling mendasar adalah kesiapan daripada PDI-P untuk mengusung capresnya karena thresholdnya sudah terlewati diatas 20 persen, sehingga kerja sama yang kita lakukan itu adalah pasti," ujar Hary dalam paparan di acara pelantikan sayap organisasi Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) di DPP Perindo, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Pimpinan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menilai dengan mapanya Ganjar sebagai calon dia menilai akan mempertegas posisi Perindo. Dia meniali melalui kerja sama dengan PDI-P itu elektabilitas partainya bisa meningkat.

"Sehingga kita bisa memulai lebih cepat dari sekaranf. Karena saya sangat berharap dengan adanya kerja sama ini elektabilitas Partai Perindo akan lebih cepat naik," ujarnya.

Hary mengakui Partai Perindo sebetulnya bisa saja mendukung capres lain misalnya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dibandingkan Ganjar Prabowo dalam Pilpres 2024. Apalagi, Prabowo Subianto juga diterima banyak masyarakat dan akan meneruskan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).