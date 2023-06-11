Effendi Syahputra Sarankan Erick Thohir Lobi Argentina Ajak Messi Terbang ke Indonesia

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk melobby Lionel Messi ikut bertanding dengan Indonesia di FIFA Matchday 19 Juni mendatang.

Hal itu ia sampaikan terkait adanya laporan yang disampaikan jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo, Messi tak akan ke Indonesia.

Effendi Syahputra menyebutkan, sosok Messi merupakan magnet dalam pertandingan yang dimaksud.

Dengan beredarnya rumor itu, menjadi kabar yang tidak diharapkan oleh pecinta sepak bola nasional karena mereka ingin menyaksikan langsung permainan Messi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 19 Juni mendatang.

Untuk itu, politisi Partai Perindo meminta Erick Thohir untuk melobby federasi sepak bola Argentina AFA agar merayu Messi bertandang ke Indonesia.