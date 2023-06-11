Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Effendi Syahputra Sarankan Erick Thohir Lobi Argentina Ajak Messi Terbang ke Indonesia

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:38 WIB
Effendi Syahputra Sarankan Erick Thohir Lobi Argentina Ajak Messi Terbang ke Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk melobby Lionel Messi ikut bertanding dengan Indonesia di FIFA Matchday 19 Juni mendatang.

Hal itu ia sampaikan terkait adanya laporan yang disampaikan jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo, Messi tak akan ke Indonesia.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyebutkan, sosok Messi merupakan magnet dalam pertandingan yang dimaksud.

Dengan beredarnya rumor itu, menjadi kabar yang tidak diharapkan oleh pecinta sepak bola nasional karena mereka ingin menyaksikan langsung permainan Messi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 19 Juni mendatang.

Untuk itu, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta Erick Thohir untuk melobby federasi sepak bola Argentina AFA agar merayu Messi bertandang ke Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement