Abdul Khaliq Minta Pemerintah Siapkan Satu Tas Khusus Dokumen Imbas Paspor Calhaj Tertinggal di Bus

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad meminta para calon jemaah haji (calhaj) untuk menyiapkan satu tas khusus untuk dokumen-dokumen penting selama pelaksanaan ibadah haji.

Hal itu ia sampaikan terkait adanya peristiwa calhaj lanjut usia (lansia) dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangis karena kehilangan paspor saat turun dari bus hendak menaiki pesawat.

Untungnya, petugas yang bersiap di lokasi sigap membantu mencari paspor tersebut dan berhasil menemukan dokumen itu yang tertinggal di dalam bus.

"Seluruh calhaj itu memang harus menjaga seluruh dokumen pribadi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji seerat mungkin, maka perlu ada tas khusus yang melekat pada dirinya yang berisi dokumen-dokumen penting termasuk paspor," kata Khaliq, Minggu (11/6/2023).

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- mengimbau, agar kejadian serupa tidak terulang maka petugas khusus calhaj lansia untuk lebih pro-aktif dalam mengemban tugasnya.